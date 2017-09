Evelyne de la Chenelière parmi les finalistes du Siminovitch

Remis à tous les trois ans, le Prix Siminovitch « récompense des artistes de théâtre exceptionnels » qui vivent et travaillent au Canada. Olivier Choinière et Nadia Ross figurent à la liste des précédents gagnants.

L’auteure des pièces Bashir Lazhar et Des fraises en janvier, la vibrante et sensible Evelyne de la Chenelière, est l’une des quatre finalistes de ce cycle-ci. À ses côtés: Hannah Moscovitch, Donna-Michelle St. Bernard et Marcus Youssef.

Le nom de l’heureux élu sera dévoilé ce 6 novembre à l’occasion d’une cérémonie qui aura lieu au Hart House de l’Université York à Toronto.