Gala Les Olivier 2017 : Mariana Mazza et Louis T en tête des nominations

Sans surprise, c’est Mariana Mazza qui mène le bal cette année. En plus de récolter une nomination dans la prestigieuse catégorie de l’humoriste de l’année, aux côtés de Louis-José Houde, Philippe Laprise, Martin Matte, François Morency, Dominic Paquet et Laurent Paquin, elle voit son très populaire spectacle Femme ta gueule obtenir quatre nominations : spectacle meilleur vendeur, metteur en scène (Christian Viau), auteur (avec Simon Delisle, Thomas Levac, Odrée Rousseau et Michel Sigouin) et spectacle d’humour de l’année.

Avec quatre nominations, Louis T fait bonne figure, s’illustrant dans les catégories de l’auteur, du metteur en scène et du spectacle d’humour de l’année pour Objectivement parlant, ainsi que dans la capsule ou sketch web humoristique de l’année pour Vérités et conséquences.

Récoltant trois mentions, Pierre Hébert, Alexandre Barrette, Dominic Paquet et Julien Lacroix sont aussi en bonne posture pour repartir avec une statuette.

Nommé pour le convoité titre de révélation de l’année, à l’instar de Simon Gouache, Mehdi Bousaidan, Rosalie Vaillancourt et Les Grandes Crues, Lacroix tire aussi son épingle du jeu dans les catégories de la capsule ou sketch web humoristique de l’année et du numéro d’humour de l’année. Dans cette nomination, Lettre à mon ex se mesurera à Épilation au laser de Mélanie Ghanimé, Féminazie de Virginie Fortin, Le racisme de Didier Lambert et le numéro d’ouverture du Gala de l’ADISQ 2016 de Louis-José Houde.

Présenté pour la toute première fois à l’automne, le Gala Les Olivier sera animé par François Morency et retransmis en direct sur les ondes de Radio-Canada Télé le 10 décembre prochain.