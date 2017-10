Prix littéraires du Gouverneur Général 2017 : les finalistes dévoilés

Les gagnants seront connus le 29 novembre prochain. Chacun d’entre eux recevra une bourse de 25 000$, tandis que les finalistes en obtiendront une de 1000$. Les éditeurs, quant à eux, obtiendront 3000$.

Pour cette édition, ce sont 1475 titres qui ont été soumis au Conseil. Voici ceux qui ont été retenus du côté francophone :

Romans et nouvelles :

Virginie Blanchette-Doucet – 117 Nord

Michael Delisle – Le palais de la fatigue

Stéphane Larue – Le plongeur

Christian Guay-Poliquin – Le poids de la neige

Mylène Bouchard – L’imparfaite amitié

Poésie :

Annie Lafleur – Bec-de-lièvre

Louise Dupré – La main hantée

Serge Patrice Thibodeau – L’isle Haute en marge de Grand-Pré

Judy Quinn – Pas de tombeau pour les lieux

Jean-Marc Desgent – Strange Fruits

Théâtre :

Nathalie Boisvert – Antigone au printemps

Sébastien David – Dimanche napalm

Emma Haché – Exercice de l’oubli

Kevin McCoy – Norge

Suzanne Lebeau – Trois petites sœurs

Essais :

Serge Bouchard – Les yeux tristes de mon camion

Nicolas Lévesque – Je sais trop bien ne pas exister

Daniel Grenier – La solitude de l’écrivain de fond

Benoît Côté – Propositions de clarté

Ouanessa Younsi – Soigner, aimer

Catégorie littérature jeunesse :

Annie Bacon – Chroniques post-apocalyptiques d’une enfant sage

Karine Lambert – L’élixir du baron Von Rezine

Jocelyn Boisvert – Les moustiques

Véronique Drouin – L’importance de Mathilde Poisson

Roxane Desjardins – Moi qui marche à tâtons dans ma jeunesse noire

Littérature jeunesse (livres illustrés) :

Jacques Goldstyn – Azadah

Pascal Blanchet – En voiture! L’Amérique en chemin de fer

Christiane Duchesne et Marion Arbona – Fred Petitchatminou

Renée Robitaille et Slavka Kolesar – La légende de Carcajou

Fanny Britt et Isabelle Arsenault – Louis parmi les spectres

Traduction de l’anglais vers le français

Paule Noyart – La disparition d’Heinrich Schlögel, traduction de The Search for Heinrich Schlögel, de Martha Baillie

Carole Noël et Marianne Noël-Allen – Le Sans-papiers, traduction de The Illegal de Lawrence Hill

Sophie Voillot – Le sous-majordome, traduction d’Undermajordomo Minor, de Patrick deWitt

Lori Saint-Martin et Paul Gagné – Premières lueurs : mon combat contre le trouble de stress post-traumatique, traduction de Waiting for First Light: My Ongoing Battle with PTSD, de Roméo Dallaire avec Jessica Dee Humphreys