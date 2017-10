40e Salon du livre de Montréal : Fanny Britt et Jean-François Nadeau comme invités d’honneur

L’historien et politologue Jean-François Nadeau, journaliste au Devoir et auteur de l’ouvrage Les Montréalais, portraits d’une histoire, fera partie de ses 10 ambassadeurs qui offriront «de tisser pour un temps une relation privilégiée avec leurs lecteurs et lectrices en les invitant à plonger dans leurs univers riches et passionnants».

Lauréate du prix du Gouverneur Général en 2013 pour sa pièce Bienveillance, l’écrivaine et scénariste Fanny Britt agira aussi à titre d’ambassadrice, au même titre que l’illustratrice Josée Bisaillon, l’auteure Andrée A. Michaud, la journaliste Rose-Line Brasset, l’auteure Louise Penny, le poète Felwine Sarr, l’auteure suisse Aude Seigne, l’auteur d’adoption française Éric Plamondon et la blogueuse Sophie Bienvenu, dont le roman Et au pire, on se mariera vient tout juste d’être porté à l’écran par Léa Pool.

Pour cette 40e édition, un nouvel espace sera inauguré. Réunissant l’espace Diversité culturelle, le pavillon Histoire du Canada-Montréal et la Maison des librairies, Le Carrefour sera «l’hôte d’animations diversifiées et de riches échanges autour d’une myriade de sujets».

Le Salon du livre de Montréal aura lieu du 15 au 20 novembre 2017 à la Place Bonaventure. Un millier de maisons d’édition seront sur place.

