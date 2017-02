L’art d’Andy Dixon chez John Fluevog

Le Vieux-Montréal a accueilli en février sur la rue Saint-Paul la nouvelle boutique de John Fluevog, le designer de chaussures de Vancouver reconnu pour l’excentricité de ses créations. Ses chaussures ont même été promues au statut d’œuvre d’art à l’occasion d’une exposition au Musée de Vancouver en 2010. Il semble donc aller de soi que le créateur s’allie à d’autres artistes pour meubler l’espace de ses boutiques.

Créations de mode locales sortant des sentiers battus, les chaussures de la marque sont conçues à Vancouver, là où tout a commencé pour le créateur. Il existe aujourd’hui 21 magasins à travers l’Amérique du Nord où les admirateurs de la marque peuvent se procurer ces chaussures, portées entre autres par Lady Gaga ou Madonna.

Le créateur, présent sur la scène canadienne depuis un peu plus de 40 ans, a mis sur pieds en 2002 la plateforme Open Source Footwear, donnant l’opportunité à ses clients de lui faire part de leurs idées. L’idée d’un espace créatif libre et collaboratif est une manière de rendre hommage à la communauté qui s’est créée autour de la marque.

Les univers de John Fluevog et d’Andy Dixon s’uniront donc parfaitement, tant par le fait qu’ils sont tous deux originaires de Vancouver que par l’éclatement de leur vision artistique. En effet, l’esthétique d’Andy Dixon, avec ses références historiques et sa palette de couleur hyper saturée, s’harmonisera de merveilleuse manière avec les chaussures de Fluevog qui semblent tout droit sorties d’un univers parallèle, quelque part entre l’aire victorienne et l’éclectisme des années 60…

Boutique John Fluevog

180, rue Saint-Paul Ouest – Montréal

514 379-1970