Semaine de relâche à Montréal : des activités pour toute la famille

Avec le mois de mars vient la semaine de relâche scolaire et la panoplie d’activités qui sont mises en place un peu partout à travers la ville. L’équipe de la rédaction du Voir a fait pour vous une sélection des meilleures activités :

Festival international du film pour enfant de Montréal : profitez de l’excuse d’occuper un enfant pour quelques heures pour assister aux représentations de cette solide programmation. Les projections se feront au Cinéma Beaubien, au Cinéma du Parc, au Musée des beaux-arts, à la TOHU et au musée Pointe-à-Callière. Parfait pour une journée de pluie. Le film d’ouverture s’annonce particulièrement intéressant.

Curling en lumière : le sport préféré des Canadiens est réinventé à l’occasion des Hivernales du 375e de Montréal. Dans le cadre du festival Illuminart, apprenez à adorer le curling en vous élançant sur les allées illuminées. Une bonne façon de s’assurer de passer du bon temps dehors.

Vrai ou faux sous la loupe de la science : Cette exposition temporaire tombe à point: dans le contexte actuel, il est essentiel d’outiller les enfants pour leur permettre de décerner le vrai du faux, d’identifier les charlatans et de développer leur esprit critique vis-à-vis des informations dont ils sont bombardés. Profitez-en pour visiter les expositions permanentes. Du 22 février au 12 mars, pour les billets cliquez ici.

Pleine lumière sur les Filles du Roy : Une exposition qui revisite la réalité des filles du Roy au 17e siècle. L’idée est de remettre l’accent sur ces femmes oubliées par l’histoire, qui ont joué un rôle crucial dans le peuplement de la Nouvelle-France. Des femmes personnifieront les Filles du Roy pour faire découvrir aux spectateurs les réalités de la vie du 17e, grâce à leur participation.

Visite de l’Espace pour la vie : un classique indémodable, les différentes installations de l’Espace pour la vie (Biodôme, Planétarium et Insectarium) offriront aux visiteurs une programmation spécialement conçue pour la semaine de relâche scolaire. Entre autres et comme à chaque printemps depuis 20 ans, vous pourrez vous entourer de 1500 papillons d’une cinquantaine d’espèces différentes lors de l’événement Papillon en liberté. Des experts seront présents pour répondre aux questions. Évitez les files et achetez vos billets en ligne ici.

Festival Montréal Joue : Festival culturel de jeu, Montréal Joue saura plaire aux adultes comme aux enfants grâce à sa programmation contenant une soixantaine d’activités. Testez des prototypes de jeu au Dimanche des protos ou participez au plus grand rassemblement de jeux de société à Montréal. Du 25 février au 12 mars, toutes les activités sont gratuites.

La programmation de la Maison de la culture Frontenac conçue spécialement pour la semaine de relâche contient une pièce de théâtre, une présentation musicale et un spectacle de cirque, adaptés aux enfants de 7 à 13 ans. Procurez-vous vos laissez-passer en cliquant ici.

La TOHU : une série d’activités mises sur pied spécialement pour l’occasion attendent toute la famille à la TOHU. Ateliers sur l’art du cirque, maquillage, bricolage et projections cinématographiques attendent les enfants à la cité des arts du cirque. Programmation ici.

La petite boîte à Chagall au Musée des beaux arts de Montréal : cette galerie-atelier mise en place pour la semaine de relâche par le MBAM fera découvrir aux jeunes enfants de 4 à 13 ans et leur famille l’univers du peintre à travers des installations numériques et des dispositifs multimédias.