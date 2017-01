Coachella 2017 : Radiohead, Beyoncé et Kendrick Lamar en tête d’affiche

Si les réactions avaient été mitigées l’an dernier (Calvin Harris, Guns N’ Roses et LCD Soundsystem n’attirant forcément pas le même public), celles de cette année devraient être beaucoup plus favorables.

Coachella vise juste avec une programmation riche et diversifiée. D’abord, les trois têtes d’affiche (Radiohead, Beyoncé et Kendrick Lamar) sont particulièrement bien choisies , ne serait-ce que pour les critiques élogieuses et l’énorme succès qu’elles ont reçus dans les deux dernières années.

Ensuite, beaucoup de groupes appréciés des mélomanes de longue date seront de la partie, notamment New Order, The Avalanches, Four Tet, Toots and the Maytals, Röyksopp et le compositeur aguerri Hans Zimmer.

Enfin, plusieurs saveurs du moment et récents artistes consacrés se succéderont sur scène : The xx, Travis Scott, Future, Schoolboy Q, Gucci Mane, Lorde, Justice, DJ Khaled… Et il ne faudrait pas non plus passer sous silence la présence de notre emblème hip-hop national Kaytranada et du duo chéri du rap français PNL.

Bref, Coachella présente une belle cuvée 2017. Le festival aura lieu du 14 au 16 avril ainsi que du 21 au 23 avril.