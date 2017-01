Une réédition anniversaire pour le mythique premier album des Doors

Pour souligner cet anniversaire d’importance, Rhino Records a annoncé qu’une réédition deluxe paraîtrait le 31 mars prochain.

En plus d’une édition vinyle, cet objet de collection comprendra les versions mono et remasterisées de l’album original, ainsi qu’un album live comprenant huit chansons d’une prestation du groupe au Matrix de San Francisco enregistrée le 7 mars 1967. Ce sera la première fois qu’on retrouvera le mix mono original sur disque. On pourra également y retrouver de photos inédites et rares du groupe, ainsi que des notes d’accompagnement signées par l’éditeur et rédacteur David Fricke du Rolling Stone.

Il y a quelques jours, la ville de Los Angeles (là où le groupe s’est formé en 1965) annonçait que le 4 janvier allait officiellement être baptisé «Day of the Doors». Dans le quartier de Venice, une cérémonie est prévue cet après-midi. Les deux membres fondateurs restants, le batteur John Densmore et le guitariste Robby Krieger, sont attendus, tout comme les familles des membres décédés, le bassiste et claviériste Ray Manzarek (1939-2013) ainsi que l’iconique chanteur Jim Morrison (1943-1971).

Enregistré au Sunset Sound Recorders de Hollywood, The Doors a atteint la deuxième place du Billboard 200 à sa sortie, tout juste derrière le non moins classique Sgt. Pepper’s des Beatles. Le magazine Rolling Stone l’a classé en 42e position des 500 meilleurs albums de tous les temps. Il a en partie donné le coup d’envoi à la mouvance rock psychédélique, qui a atteint son apogée dans la deuxième moitié de cette décennie.