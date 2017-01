Ligue Rock : Xavier Caféine soulignera les 10 ans de Gisèle sur scène

Cette année, le festival, qui propose trois fins de semaine de spectacles à Montréal, Saint-Hyacinthe et Québec, mise notamment sur Xavier Caféine. Dans la foulée des 10 ans de son troisième album Gisèle (un récent classique du rock d’ici), le chanteur montréalais présentera un show anniversaire le 16 février prochain au Divan orange (avec Les Hôtesses d’Hilaire et Lesbo Vrouven), ainsi que le 18 février au Cercle (avec Royal Caniche et, encore, Les Hôtesses).

Comme d’habitude, des pointures du rock local côtoieront sur scène des talents de la relève. Au Divan orange, Les Chiens s’allieront avec Deux pouilles en cavale et Francis Faubert le 23 février, tandis que Bad Uncle et Royal Caniche se joindront à Floating Widget pour son lancement d’album du 2 mars prochain.

Au Cercle, Les Breastfeeders accompagneront Lesbo Vrouven et Deux pouilles en cavale le 25 février, alors que le légendaire Michel Pagliaro en fera de même le 4 mars avec Francis Faubert et Floating Widget.

Le quatuor de Vincent Peake accompagnera aussi Les Dales Hawerchuk et les intarissables Hôtesses d’Hilaire au Zaricot de Saint-Hyacinthe le 17 février. Autrement, les Maskoutains auront tout un programme à se mettre sous la dent : Violett Pi, Lesbo Vrouven, Francis Faubert et Prieur & Landry le 24 février ainsi que Groovy Aardvark, Deux pouilles en cavale et Royal Caniche le 3 mars.

