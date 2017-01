Un premier extrait R&B expérimental pour Lary Kidd (de Loud Lary Ajust)

Produite par Toast Dawg (Brown), cette chanson mélange trap et R&B expérimental dans un alliage éthéré qui laisse jaillir un proéminent Auto-Tune. Toujours aussi tourmenté, le rappeur de 29 ans y raconte son mal de vivre avec des images percutantes, à l’instar de son collaborateur, Yes McCan (Dead Obies).

«Les palmiers brûlent dans la nuit est une oeuvre qui se veut abstraite et qui relève tantôt d’une figure de style visuelle et littéraire, tantôt d’un questionnement philosophique sur la vie, la mort, la tristesse et la libération de soi», rapporte un communiqué de presse envoyé par Torpille ce matin.

Prévu pour la fin mars 2017 sous Coyote Records, le premier album de Lary Kidd, Contrôle, sera entièrement réalisé par VNCE Carter (Dead Obies).