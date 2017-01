Arcade Fire est de retour avec I Give You Power

Présentée en exclusivité sur la plateforme Tidal, dont Win Butler et Régine Chassagne sont copropriétaire, I Give You Power propose un groove implacable qui laisse transparaitre une énergie brute, presque hargneuse.

Lancée la veille de l’inauguration de Donald Trump à la présidence des États-Unis, la chanson dévoile des messages plutôt clairs au magnant de la finance. «I give your power / I can take it away», lance Butler. Tous les fonds amassés grâce à la vente de cette chanson iront d’ailleurs à l’Union américaine pour les libertés civiles.