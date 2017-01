Jean-Michel Jarre donnera son tout premier concert à Montréal

Ce sera le tout premier spectacle de Jean-Michel Jarre à Montréal. Aventure musicale immersive «se distinguant par sa conception visuelle stupéfiante et par son usage de technologie numérique de pointe», Electronica a été vu par des millions de personnes à travers le monde.

Cette fois, Jarre met le cap sur l’Amérique du Nord pour une série de neuf spectacles, d’abord à Toronto et Montréal, puis à Boston, New York, Berkeley et Los Angeles, notamment. Les billets pour le rendez-vous au Centre Bell seront mis en vente ce vendredi 27 janvier à 10h sur le site d’evenko.

Paru en décembre dernier en format numérique, son album Oxygène 3 (le troisième volet de sa série amorcée en 1977 avec Oxygène, vendu à plus de 15 millions d’exemplaires) paraîtra le 24 mars prochain en édition physique.

Très prolifique, le Lyonnais de 68 ans a également fait paraître Electronica 1: The Time Machine et Electronica 2: The Heart of Noise dans les deux dernières années. Contenant des collaborations avec Air, Pete Townshend, Moby, M83 et Tangerine Dream, ce premier volet est d’ailleurs en nomination aux prochains Grammy dans la catégorie du meilleur album dance/électronique, aux côtés des plus récents de Flume, Tycho, Underworld et Louie Vega.