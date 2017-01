La Chicane se reforme pour une tournée 20e anniversaire

Formé en 1996, le groupe profitera de cette tournée pour souligner son 20e anniversaire. Remplacé au chant par Matt Laurent au milieu de la décennie dernière, Boom Desjardins rependra le devant de la scène avec sa formation, complétée par Dany Bédar, Martin Bédar, Christian Legault, Éric Maheu et Yanik Boivin.

Paru en 1998, le premier album de La Chicane, En Catimini, avait connu un énorme succès, notamment grâce aux chansons Calvaire et Juste pour voir le monde. Récipiendaire du Félix du groupe de l’année en 2000, en plus d’avoir obtenu une nomination similaire aux Junos aux côtés de Moist, Our Lady Peace, The Tea Party et Matthew Good Band (qui avait remporté les honneurs), le groupe avait ensuite fait paraître deux albums, Disparu en 2000 et Ent’ nous autres en 2003.

Pour annoncer ce retour, Boom Desjardins interprétera Calvaire en compagnie de Safia Nolin ce soir à l’émission En mode Salvail. C’est à l’automne que la tournée Déjà 20 ans: la dernière Chicane se mettra en branle, et du nouveau matériel devrait aussi voir le jour.