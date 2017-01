Queen + Adam Lambert au Centre Bell cet été

La nouvelle tournée de Queen + Adam Lambert sera de passage au Centre Bell le 17 juillet prochain. Les billets seront en vente à partir de ce vendredi 3 février à midi.

Depuis leur rencontre en finale d’American Idol 2009, durant laquelle ils avaient chanté We Are The Champions, le guitariste Brian May, le batteur Roger Taylor et le chanteur Adam Lambert ont multiplié les spectacles à travers le monde. Après avoir sillonné l’Asie et l’Europe l’an dernier, ils reviennent pour une grande tournée nord-américaine, qui s’amorcera à Phoenix en juin pour se terminer à Houston en août.