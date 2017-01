Ajust et DJ Manifest envoient une puissante mixtape trap

Publié sur Soundcloud en fin de semaine (et disponible en téléchargement), le mix mélange des hits de grosses pointures canado-américaines (Freddie Gibbs, Nipsey Hussle, Sean Leon, Tory Lanez) et des chansons efficaces de rappeurs locaux de la relève (Enima, Speng Squire, Lou Phelps, CJ Flemings).

Producteurs aguerris, Ajust (de Loud Lary Ajust) et DJ Manifest (qu’on a pu voir aux côtés de Koriass) témoignent ici d’une fluidité et d’une précision quasi chirurgicale dans leurs enchaînements.

Liste des chansons :

01-EMP – Rebellion

02-Nipsey Hussle (ft. Perico) – Basic Instinct

03-Lonny X – Drama

04-Dutchboy – Cookin’ Up

05-Speng Squire (ft. CJ Flemings) – Off Me

06-Syd – All About Me

07-SYPH (ft. Smoke Dawg) – Off The Boat

08-Freddie Gibbs (ft. Tory Lanez) – Mexico

09-Green Hypnotic (ft. Tony Stone) – Too Grown

10-SYPH (ft. Young Scooter) – You Don’t Kno

11-Enima – Intro

12-Kingbnjmn – Bare Tings

13-Aceso – The World Is Ours

14-Eric Biddines – Peeuurrnn

15-Tory Lanez (ft. Rick Ross) – Super Freak

16-The Underachievers – Gangland

17-Jazz Cartier – Waste

18-C-Trox – Use To

19-Sean Leon – 81

20-CJ Flemings – Blowin

21-Lou Phelps – Average

22-The Cool Kids (ft. Maxo Kream) – Running Man

23-Vince Staples (ft. Asap Rocky)- Prima Donna

24-Rockie Fresh – Keep The Peace