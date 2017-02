Rockfest : une St-Jean avec Robert Charlebois, Les Cowboys Fringants, Koriass et Groovy Aardvark

Loin d’être uniquement rock, cette fête nationale prématurée (qui aura lieu le jeudi 22 juin, soit la veille des deux jours officiels du festival) mettra également de l’avant des artistes folk, hip-hop, ska et punk.

En plus du légendaire Robert Charlebois, qui présentera un concert entièrement rock, on pourra y voir Les Cowboys Fringants, Les Trois Accords, Loco Locass, Bernard Adamus, Groovy Aardvark, The Planet Smashers, Koriass, Dead Obies, Mononc’ Serge, Les Pistolets Roses, Les Anticipateurs, Lubik et plusieurs autres pas encore annoncés.

Le Rockfest rendra également hommage au défunt chansonnier Bob Bisssonnette, qui avait offert une performance mémorable à l’édition 2016.

Incluse dans le passeport trois jours, l’entrée à cet incroyable spectacle de Saint-Jean sera offerte gratuitement aux résidents du village. Autrement, l’entrée est de 20$ pour cette soirée.

Le reste de la programmation du Rockfest sera connu dans les prochaines semaines. Jusqu’à maintenant, on a uniquement confirmé la présence du groupe metal industriel allemand Rammstein et du groupe punk californien Offspring, qui interprétera l’intégral de son classique Ixnay on the Hombre, paru il y a 20 ans.

