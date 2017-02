Juno 2017 : The Weeknd, Céline Dion, Fred Fortin et Kaytranada nommés

Le gala qui récompense annuellement le meilleur de la musique canadienne étonne encore une fois en raison de sa diversité. Alors que Céline Dion affrontera Leonard Cohen, Drake, Shawn Mendes et The Weeknd dans la nomination du meilleur album de l’année, ces trois derniers affronteront Alessia Cara et The Strumbellas dans la catégorie du meilleur single.

Le hip-hop est particulièrement en santé au Canada, comme en témoigne la nomination de la révélation de l’année (artiste) qui comprend les rappeurs Jazz Cartier et Tory Lanez ainsi que le producteur Kaytranada, également en lice pour l’album électronique et le vidéoclip de l’année (pour Lite Spots de Martin C. Pariseau).

Pour ce qui est des autres Québécois nommés, Koriass, Fred Fortin, Karim Ouellet, Yann Perreau et Laurence Nerbonne s’affronteront dans la catégorie de l’album francophone. Harmonium et Valaire sont en compétition pour la pochette de l’année, tandis que Lisa LeBlanc concourt pour l’album roots contemporain et Jacques Greene pour l’album dance.

TerraForm de Sam Roberts Band pourrait aussi tirer son épingle du jeu dans la catégorie rock contre les derniers d’Arkells, Billy Talent, Monster Truck et The Tragically Hip.

Le gala aura lieu le 2 avril prochain à Ottawa.

Liste complète des nominations