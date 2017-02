Grammy 2017 : David Bowie, Adele, Drake et Beyoncé parmi les grands gagnants

L’académie aura attendu que la légende du rock britannique s’éteigne avant de la récompenser à sa juste valeur. N’ayant récolté que deux Grammy durant sa vie (dont un en 2006 pour l’ensemble de sa carrière), David Bowie a récolté cinq trophées durant cette 59e édition, dont meilleur album alternatif (pour son 25e album Blackstar) ainsi que meilleure performance et meilleure chanson rock de l’année (pour la pièce titre).

Déjà récipiendaire d’une dizaine de Grammy avant cette 59e édition, Adele a ajouté plusieurs statuettes à sa collection : meilleur album pop vocal de l’année (25) ainsi que meilleure chanson, meilleur enregistrement et meilleure performance pop solo de l’année (Hello). La chanteuse a aussi mis la main sur la statuette la plus prisée de la soirée, celle de l’album de l’année. Elle a profité de cet énième passage sur scène pour remercier Beyoncé, qualifiant son album Lemonade de monumental.

Quant à elle, Beyoncé a remporté les honneurs dans les catégories du meilleur clip (Formation) et du meilleur album urbain contemporain de l’année (Lemonade).

Même s’il boycottait le gala cette année, tout comme Frank Ocean, Justin Bieber et Kanye West, le Canadien Drake a remporté ses deuxième et troisième Grammy en carrière (pour la meilleure performance rap et la meilleure chanson rap de l’année, Hotline Bling).

Avec sa troisième mixtape Coloring Book, Chance The Rapper a causé la surprise en remportant l’album rap de l’année devant Views de Drake et The Life of Pablo de Kanye West. Il a également été sacré révélation de l’année, notamment devant The Chainsmokers et Anderson .Paak.

Parmi les performances notables de la soirée, notons celle d’A Tribe Called Quest avec Consequence, Anderson .Paak et Busta Rhymes, ainsi que celle d’Adele en ouverture, avec Hello. La prestation très attendue de Metallica avec Lady Gaga a toutefois été minée par un problème technique.