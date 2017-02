Metallica s’arrêtera au FEQ et au parc Jean-Drapeau

La troupe à James Hetfield amorcera sa tournée nord-américaine WorldWired 2017 à Baltimore le 10 mai et la transportera au Canada, en commençant par Québec le 14 juillet (dans le cadre du Festival d’été). Metallica ira ensuite au Rogers Centre de Toronto le 16 juillet, avant de s’arrêter au parc Jean-Drapeau le 19 juillet.

Avec des prix oscillant entre 100,50$ et 286,50$, les billets pour le spectacle montréalais seront mis en vente ce vendredi 17 février à partir de 10h. En première partie, on pourra y voir les formations Volbeat et Avenged Sevenfold.

WorldWired sera la première tournée de Metallica depuis 2009 et, par conséquent, depuis son intronisation au Temple de la renommée du rock’n’roll. Paru le 18 novembre dernier, son 10e album en carrière, Hardwired… to Self-Destruct, a connu un début fulgurant au Billboard 200. Pour souligner cette sortie, le groupe avait fait paraître 10 clips en 24 heures.