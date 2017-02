La révélation Chance the Rapper sera au Centre Bell ce printemps

Le rappeur originaire de Chicago s’arrêtera au Centre Bell le 25 mai prochain dans le cadre d’une tournée printanière qui s’amorcera à San Diego en avril et qui s’arrêtera aussi à Toronto. Les billets pour le spectacle montréalais seront mis en vente ce soir à 19h sur le site d’evenko.

Acclamée de part et d’autre, sa troisième mixtape Coloring Book a causé la surprise au dernier gala des Grammy en remportant le titre du meilleur album rap de l’année, le tout devant Views de Drake et The Life of Pablo de Kanye West.

En plus de remporter les honneurs pour la meilleure performance rap (No Problem, avec Lil Wayne et 2 Chainz), Chance a mis la main sur la prestigieuse statuette de la révélation de l’année, rejoignant ainsi des artistes de renommée comme Tom Jones, The Beatles, Sade, Lauryn Hill, Adele et Bon Iver.

