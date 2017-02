Arcade Fire en spectacle au Métropolis en mars

Ce sera la première fois qu’Arcade Fire se produira à Montréal en près de trois ans, soit depuis son passage au parc Jean-Drapeau le 30 août 2014.

Pour l’occasion, le groupe sera plutôt bien accompagné puisque le chanteur haïtien Paul Beaubrun, l’acteur montréalais Gardy Fury et les artistes montréalo-haïtiens Fwonte, Pierre Kwenders, Gayance et Rara Soley seront aussi de la partie (à l’instar de plusieurs autres musiciens comme Diolkidi, Ti-Will et Jean-Nazaire Baptiste). La soirée sera animée par l’acteur et scénariste américain Jason Sudeikis et l’animatrice Anne-Marie Witenshaw.

Cet évènement a comme but de recueillir des fonds pour la fondation KANPE au profit de sa mission en Haïti. Les billets seront mis en vente au prix de 65$ aujourd’hui même à midi sur le site d’evenko.