Icimusique.ca soulignera les 50 ans de la SMCQ

Pendant que la Société de musique contemporaine du Québec est sur le point de donner le coup d’envoi du festival Montréal/Nouvelles Musique (23 février au 4 mars 2017), la société d’état Icimusique.ca annonce qu’elle rendra hommage aux 50 ans de la SMCQ à sa façon. Sous le thème Retour vers le futur, et grâce aux massives archives radiophoniques et télévisuelles de la Société Radio-Canada, des rendez-vous radio et web seront proposés pour faire découvrir au grand public les musiques nouvelles.

Dès le 22 février, on retrouvera donc une web radio intitulée Musique contemporaine sur icimusique.ca. En plus de cette liste de chansons dont le but est de faire connaître cette musique dont on parle trop peu, Walter Boudreau et Mario F. Paquet seront invités à raconter l’histoire de la SMCQ à ICI Musique le 23 février à 20h. Dès 22h de la même journée, et pour les 24 heures suivantes, un grand marathon de concerts, d’archives et d’entrevues avec les grands artisans de la SMCQ prendra d’assaut les ondes radio (plus de détails ici).

Le 24 février à 11h30, le site icimusique.ca sera l’hôte d’une webdiffusion en direct du studio 12 de la Maison de Radio-Canada à Montréal : Louise Bessette y livrera un récital pour piano d’oeuvres méditatives d’Arvo Pärt, de John Cage, de John Adams, de Giacinto Scelsi et des compositeurs canadiens John Rea, Ann Southam, André Villeneuve, Alexina Louie, Jeanne Landry, Serge Provost et François Dompierre.

À 19h30, le même jour, on pourra assister en direct au concert Berliner Momente diffusé sur le site. Ce concert, organisé dans le cadre du festival Montréal/Nouvelles Musiques, présentera 2 des 5 mouvements de l’oeuvre massive de Walter Boudreau interprétés par l’Orchestre Symphonique de McGill sous la direction du compositeur lui-même.

Pour plus d’informations sur le festival Montréal/Nouvelles Musiques, dirigez-vous sur le site web de l’événement. Pour lire ou relire notre dossier sur la musique contemporaine made in Québec paru dans notre numéro de janvier, cliquez ici.