Les Pixies à Montréal en septembre

Deux ans après leur passage au Rockfest de Montebello, les Pixies viendront chauffer les planches du Métropolis. Le spectacle aura lieu le 27 septembre prochain, et les billets seront en vente à partir de ce vendredi 24 février à 10h.

Ce spectacle sera le premier du groupe à Montréal en plus de trois ans et demi. Depuis, la troupe à Black Francis a fait paraître deux albums, Indie Cindy et Head Carrier. Ce dernier marquait d’ailleurs les débuts sur disque de la bassiste-guitariste argentine Paz Lenchantin.

À propos de ce sixième album en carrière, notre collaborateur Patrick Baillargeon avait dit : «(Head Carrier) pourrait bien faire changer d’avis ceux qui ont enterré les Pixies un peu trop vite. (…) Frank Black et sa bande ont semble-t-il renoué avec l’inspiration des débuts. Ce ne sera jamais Surfer Rosa ou Bossanova, mais on retrouve là toute l’essence des Pixies, les sons, les arrangements, les mélodies.»