Un premier album en 17 ans pour At the Drive-In

At the Drive-In fera paraître son quatrième album studio le 5 mai prochain sous Rise Records. Paru en 2000, son précédent Relationship of Command était devenu un classique du mouvement post-hardcore américain.

Le groupe, qui avait donné le ton avec Governed by Contagions en décembre, a profité de cette importante annonce pour lancer l’extrait Incurably Innocent.

Aucune date de spectacle n’est prévue à Montréal pour l’instant, mais le groupe sera à Toronto le 29 mars prochain.