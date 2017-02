Franz Ferdinand de retour à Montréal en juin

Franz Ferdinand sera au Métropolis le 3 juin prochain. Les billets seront en vente sur le site du promoteur evenko dès ce vendredi 3 mars à 10h.

Ce sera le premier passage du groupe en près de 4 ans à Montréal. En octobre 2013, il avait également foulé les planches du Métropolis dans le cadre de la tournée visant à promouvoir son quatrième album Right Thoughts, Right Words, Right Action.

Récemment amputé de son guitariste Nick McCarthy, qui a quitté le bateau l’été dernier, le groupe n’a pas officiellement annoncé de cinquième album. Son dernier projet à ce jour, le premier effort du supergroupe FFS qu’il mène avec le groupe américain Sparks, est paru en juin 2015.

