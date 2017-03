Norah Jones à Montréal en mai

Le spectacle de la chanteuse jazz brooklynoise aura lieu le dimanche 28 mai à 20h à la salle Wilfrid-Pelletier. Les billets seront mis en vente au coût de 100,50$ à 124,50$ ce vendredi 10 mars à 10h, en ligne et à la billetterie de la Place des Arts.

Cet arrêt à Montréal fait partie d’une tournée mondiale en soutien au sixième album de l’auteure-compositrice-interprète, qui avait foulé les planches de cette même salle en 2012 dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal.

Paru en octobre 2016, Day Breaks présente neuf nouvelles chansons et trois reprises, notamment Don’t Be Denied de Neil Young, et marque un retour aux sources pour la chanteuse. «Ce nouvel album est en quelque sorte un retour à mes premières influences. Après le premier album, je me suis un peu éloignée du piano. J’en jouais encore, mais j’étais plus inspirée à composer à la guitare. J’ai vraiment aimé jouer du piano sur cet album», a mentionné Jones par l’entremise d’un communiqué de presse envoyé lundi matin par evenko.

À sa sortie, l’album est arrivé en deuxième place du Billboard 200.