Le Festival d’été de Québec dévoile sa programmation

On savait déjà que Muse, Michel Louvain et Metallica seraient de la partie. Or, aujourd’hui, on découvre l’intégral de la programmation du toujours rassembleur (lire: joyeusement hétéroclite) Festival d’été de Québec.

Le duo malien Amadou & Mariam, les Backstreets Boys et Arkells ont été les premiers noms à être annoncés.

Au rayon québécois, on note une soirée spéciale de Belle & Bum, Bernard Adamus, Bobby Bazini, Fred Fortin, Les Cowboys Fringants, Dead Obies, Les soeurs Boulay et un hommage au grand bluesman Bob Walsh.

Grosses surprises: le rappeur pacifiste américain Kendrick Lamar, le producteur australien Flume et le pionner DJ Shadow seront aussi de la partie. Trois propositions musicales en phase avec notre temps, trois architectes des sons hip hop et électro d’aujourd’hui. C’est pas de la petite bière.

D’autres ajouts notables: Andy Shauf, Phantogram et Pink.

Le dévoilement se poursuit, de minute en minute, sur les réseaux sociaux. L’horaire n’est pas encore connu pour les noms évoqués plus haut, idem pour les lieux de diffusion. Plus de détails suivront.

Le 50e Festival d’été de Québec aura lieu du 6 au 16 juillet 2017.

Les laissez-passers seront en vente au coût de 95$ dès demain à midi.