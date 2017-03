Gorillaz annonce (enfin) son cinquième album

Alors que la machine à rumeurs et à spéculations fonctionne à fond de train depuis plusieurs mois du côté de Gorillaz, on peut enfin mettre un nom et une date sur ce fameux nouvel album que nous réservent Damon Albarn, Jamie Hewlett et tous leurs collaborateurs. Le cinquième disque de Gorillaz s’intitulera donc Humanz, et sera disponible dès le 28 avril prochain. Au nombre des dits collaborateurs, on peut compter sur de très gros noms tels que Grace Jones, Mavis Staples, Danny Brown, De La Soul, Pusha T, Kali Uchis, Kelela, Vince Staples, Jehnny Beth (Savages), D.R.A.M., et plusieurs autres.

Albarn a également annoncé qu’il ferait le dévoilement de nouvelle musique dès cet après-midi, sur les ondes de la BBC Radio 1. Le groupe avait lancé plus tôt cette année Hallelujah Money, une superbe collaboration avec Benjamin Clementine. On apprenait aussi il y a quelques semaines que le groupe fondait son propre festival, annonçant du même coup son premier concert en 7 ans.