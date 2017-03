Paul McCartney prépare un nouvel album

L’ex-Beatle Paul McCartney a annoncé ce week-end qu’il est actuellement en train d’enregistrer un nouvel album. C’est en entrevue à la BBC Radio 6 que la légende vivante en a fait l’annonce, en ces termes : « Je suis au boulot sur nouvel album qui est très fun, je suis rendu au milieu de ça. Je travaille avec un réalisateur avec qui j’ai collaboré pour la première fois il y a deux ans sur de la musique que j’ai créée pour un film d’animation. »

Ce réalisateur est nul autre que Greg Kustin, qui a entre autres co-écrit et réalisé Hello de Adele, Dreams de Beck et plusieurs morceaux contenus sur This Is Acting de Sia. Ce nouvel opus fera suite à New, paru en 2013. On sait que McCartney a également collaboré au prochain album de son ancien collègue Ringo Starr dans les derniers mois.