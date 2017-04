Hans Zimmer sera au Centre Bell cet été

Zimmer sera de passage au Centre Bell le 30 juillet prochain dans le cadre d’une série de spectacles en Amérique du Nord, qui vient tout juste d’être annoncée. Les billets pour ce rendez-vous unique seront disponibles à partir du vendredi 7 avril prochain à midi sur le site d’evenko.

Ce «concert-expérience» fera un survol de son répertoire des 40 dernières années. Après une première partie réunissant certaines de ses musiques les plus reconnues (notamment celles de trames sonores de Gladiateur, Le Roi Lion et Pirates des Caraïbes), Zimmer offrira des relectures de d’autres de ses musiques de film avec des invités spéciaux. «Je suis très excité de rassembler certains de mes amis très talentueux et d’offrir aux spectateurs une expérience différente de tous les concerts qu’ils ont pu voir auparavant», a-t-il annoncé par voie de communiqué de presse.

Amorcée en Europe plus tôt cette année, Hans Zimmer Live on Tour 2017 poursuivra sa route tout l’été de ce côté-ci de l’Atlantique, à commencer par Dallas le 13 juillet. Au Canada, la tournée prendra également place au Centre Air Canada de Toronto le 1er août.