Juno 2017 : Leonard Cohen, Kaytranada et Laurence Nerbonne honorés

Le gala des prix Juno a récompensé le grand Leonard Cohen à titre posthume dans les catégories convoitées de l’artiste et de l’album de l’année. Son 14e album You Want It Darker a été préféré à ceux de The Weeknd, Drake, Céline Dion et Shawn Mendes.

Un hommage à l’auteur-compositeur-interprète a également eu lieu durant la soirée. Juste avant la reprise de Hey, That’s No Way to Say Goodbye par Feist, le couple Grégoire-Trudeau a tenu à dire quelques mots pour honorer sa mémoire. Le premier ministre a notamment rappelé que Cohen l’avait consolé suite à la mort de son père en 2000.

D’autres artistes québécois ont été récompensés, notamment le producteur de Saint-Hubert Kaytranada dans la catégorie de l’album électronique (pour l’acclamé 99.9%). Coiffant au passage les plus récents opus de Karim Ouellet, Koriass, Yann Perreau et Fred Fortin, le premier album solo de Laurence Nerbonne, XO, a remporté le titre de l’album francophone de l’année.

Après une année forte en émotions, marquée par l’annonce du cancer du cerveau de son chanteur Gord Downie, The Tragically Hip a raflé les Juno du groupe et de l’album rock de l’année. Downie a, quant à lui, mis la main sur les honneurs dans la nomination du meilleur auteur/compositeur, notamment devant Cohen et Tegan & Sara.

Lors de la portion hors d’ondes du gala, qui a eu lieu samedi, le rappeur Jazz Cartier a mis la main sur l’album rap de l’année pour Hotel Paranoia. Dans son discours, il a enjoint les radios canadiennes à en faire plus pour la scène hip-hop canadienne afin que les jeunes rappeurs cessent de déserter le pays pour aller faire entendre leur musique aux États-Unis. «Et aussi les Juno, pendant que vous appréciez tout le hip-hop du monde à vos afters, vous devriez mettre en ondes la catégorie l’an prochain», a-t-il ajouté dans une publication Instagram.