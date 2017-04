Kendrick Lamar : un nouvel album la semaine prochaine

Lorsqu’il avait sorti The Heart Part 4, une missive efficace contre Donald Trump, Lamar avait laissé planer la possibilité que son quatrième album paraîtrait aujourd’hui même, le 7 avril. Finalement, c’est plutôt une semaine plus tard, le 14 avril, qu’on pourra entendre du nouveau matériel.

Déjà disponible en précommande sur iTunes, ce quatrième opus tout simplement intitulé ALBUM (du moins pour l’instant) comprendra 14 chansons, dont le premier single Humble paru la semaine dernière.

En regardant attentivement les informations qui viennent avec la pré-commande, on peut voir une liste probablement non-exhaustive des compositeurs qui ont participé à l’album. Du lot, on peut y voir les noms des membres de U2 sur l’une des pièces, ce qui porte à croire que Kendrick aurait soit collaboré avec le groupe ou tout simplement échantillonné une de ses chansons. Même chose pour le quatuor torontois BadBadNotGood.

Du côté des producteurs, les noms de DJ Dahi, Sounwave, 9th Wonder, the Alchemist et Mike WiLL-Made It (qui a produit Humble) se retrouvent aussi dans les crédits.