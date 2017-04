Yes s’amène à Québec et Montréal cet été

Le groupe anglais s’arrêtera d’abord au Grand Théâtre de Québec le 18 septembre. Le lendemain, il sera au Théâtre Saint-Denis de Montréal.

Durant ce spectacle, le trio (tout simplement rebaptisé Yes avec Jon Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman) revisite l’essentiel de son répertoire. «Alors que Rick Wakeman est principalement associé à la »période progressive » du groupe des années 1970 (…) et que Trevor Rabin est associé à la »période pop » du groupe des années 1980 (…), Jon Anderson est le pont entre les deux, ayant été membre du groupe au cours de ces deux périodes», peut-on lire dans un communiqué de presse envoyé ce matin.

Ce spectacle arrive à point dans la carrière du groupe, qui vient tout juste d’être intronisé au Panthéon du rock and roll, à l’instar de Pearl Jam, Joan Baez, Journey, ELO et Tupac Shakur. L’an prochain, Yes fêtera d’ailleurs son cinquantième anniversaire d’existence.