Le hip-hop belge prend d’assaut Montréal

Bruxelles arrive!

Un an jour pour jour après avoir donné un spectacle à tout casser au même endroit, le duo bruxellois Caballero & JeanJass remet ça au Belmont avec celui qu’on surnomme «le plus Belge des Parisiens», Lomepal. À l’invitation du promoteur Smoking Camel, de l’émission de radio Hip-Hop Café et du festival Mural, les trois artistes redoubleront d’intensité en mettant de l’avant leur incroyable chimie, la même qui a fait vibrer le parterre de la salle emblématique montréalaise le 9 juin 2016. Les groupes locaux LaF et Clay and Friends ainsi que le DJ belge Eskondo et le DJ français Meyso auront comme mission de chauffer les planches.

Le Belmont, 9 juin (21h)

A Tribe Called Dej

Le lendemain de veille aura bon goût ce dimanche, à l’occasion de ce brunch tropical organisé par la bande de foodies d’On déjeune dans le cadre de Mural. Pour accompagner cette boustifaille de choix concoctée par le chef du Mousso, le DJ bruxellois Kurtis Low conjuguera ses rythmes à ceux du duo montréalais devenu label Voyage funktastique.

3527 boulevard Saint-Laurent, 11 juin (13h)

Caballero & JeanJass

Puisqu’une fois ce n’est pas assez, le duo emblématique du rap belge actuel profite de son passage en ville pour offrir deux autres spectacles, cette fois dans un tout autre contexte. De passage aux FrancoFolies pour la première fois, les deux rappeurs livreront deux concerts extérieurs, histoire de propager la bonne nouvelle et de cesser de prêcher uniquement aux convertis. L’un des nombreux bons coups du programmateur en chef Laurent Saulnier et de son équipe cette année.

Scène urbaine / Place des Festivals, 13 et 15 juin (21h)

Frites & Maple Syzzurp

Cet évènement d’envergure s’amorcera dans la zone VIP Mural avec un marathon de DJs qui mettra en vedette le Québécois BNJMN.LLOYD, le Français Meyso ainsi que les Belges Eskondo et Le Motel. Par la suite, on se déplace au Art Pub du festival pour un spectacle de haut vol avec Kreshik (DJ et cofondateur du magazine belge BeatChronic), l’éminent duo rap Roméo Elvis X Le Motel ainsi que les nouveaux incontournables du hip-hop montréalais Loud et Husser.

3527 boulevard Saint-Laurent, 14 juin (18h)

Roméo Elvis X Le Motel

À l’instar de leurs concitoyens Caballero & JeanJass, Roméo Elvis et Le Motel profite à bon escient de leur séjour. C’est d’ailleurs juste après le spectacle de leurs camarades bruxellois que le duo viendra montrer de quel bois il se chauffe aux Montréalais. Dans le cadre d’un concert extérieur aux FrancoFolies, il interprétera les pièces de son binôme plus qu’estimable, les albums Morale I et II.

Scène urbaine / Place des Festivals, 15 juin (23h)

Bruxelles est là!

Enfin, Smoking Camel, Hip-Hop Café et Mural se concertent une seconde fois pour terminer le passage des Belges en beauté. Cette fois, c’est au duo Roméo Elvis X Le Motel de tenir la tête d’affiche de la soirée. Pour l’accompagner, le trio L’Or du commun, également de Bruxelles, proposera un mélange de chansons tirées de ses trois albums L’origine, L’odyssée et Zeppelin. L’évènement annonce aussi que plusieurs invités spéciaux seront de la partie.