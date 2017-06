Mastodon s’emmène à Montréal avec Eagles of Death Metal

La tournée du groupe heavy métal américain Mastodon en compagnie des Californiens de Eagles of Death Metal prend de l’expansion un peu partout en Amérique du Nord, et Montréal fait partie de l’itinéraire.

C’est le 9 octobre prochain que le Métropolis pourra vibrer au son des nouvelles pièces de Mastodon, celles de l’album Emperor of Sand, lancé en mars dernier. Le groupe instrumental Russian Circles, originaire de Chicago, assurera quant à lui la première partie. Les billets pour ce rendez-vous seront mis en vente le 16 juin.

Reste à savoir si le prolifique rockeur Josh Homme, batteur sur les albums d’Eagles of Death Metal, sera également au rendez-vous. D’ici là, on pourra potentiellement voir Homme aux côtés du groupe lors du Rockfest de Montebello le 24 juin prochain, car sa formation principale, Queens of the Stone Age, sera également de la partie.