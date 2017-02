Rockfest 2017 : Queens of the Stone Age, Iggy Pop, Wu-Tang Clan et Megadeth y seront

Après avoir annoncé la présence de Rammstein et d’Offspring en décembre dernier, Alex Martel et toute l’équipe du Rockfest présentaient le reste de leur programmation aujourd’hui, au prestigieux Ritz Carlton à Montréal.

En tête d’affiche, Queens of the Stone Age offrira sa seule prestation nord-américaine de 2017. Selon ce que rapporte Consequence of Sound, la troupe à Josh Homme ferait paraître un septième album studio cette année. Le légendaire Iggy Pop sera lui aussi de la partie pour «un rare spectacle avant sa retraite».

Parmi les autres gros noms de la prog, on retrouve Alexisonfire, Megadeth, Bullet for My Valentine, AFI, Bad Religion, Pennywise, Good Charlotte, 311, Eagles of Death Metal, Thursday et, surtout, Wu-Tang Clan, qui donnera un tout premier spectacle au Québec en près de quatre ans. De passage à L’Olympia de Montréal en novembre 2013, le légendaire groupe hip-hop new-yorkais pouvait compter sur la majorité de ses membres, mais pas sur Method Man et Masta Killa, qui étaient restés pris à l’aéroport en raison d’une tempête. Nous n’avons pas eu, pour l’instant, d’informations à savoir si tous les acolytes allaient être réunis à Montebello.

Autrement, on pourra voir le mythique groupe ska britannique The Specials, tout comme beaucoup de figures de proue du punk rock, notamment Goldfinger, Reel Big Fish, Less Than Jake, Anti-Flag, Good Riddance et Jello Biafra. Côté métal, le Rockfest misera entre autres sur Meshuggah, Killswitch Engage, Soulfly, Converge, Entombed, Tesseract, Born of Orisis et Breakdown of Sanity.

Fort d’une ambitieuse programmation de Saint-Jean annoncée il y a quelques semaines, le Rockfest pourra compter sur plusieurs autres groupes québécois lors des deux autres jours de cette 12e édition. On pense notamment à Mononc’ Serge & Anonymus, Grimskunk, Extério, Pépé et sa guitare, Blind Witness et M U D I E, nouveau projet solo d’Hugo Mudie des Sainte Catherines. Signe supplémentaire que le festival n’a pas de limites, on pourra aussi voir sur scène le quasi-iconique Jérémy Gabriel qui viendra donner «une prestation métal exclusive».

Le Rockfest 2017 aura lieu à la marina de Montebello les 22, 23 et 24 juin prochain.