Le grand début solo d’Amélie No

Amélie No (née Nault) a déjà, souvenez-vous, fait la Une de Voir à Québec en 2012 pour son projet I.No. Un duo qu’elle menait avec son amoureux de l’époque et d’aujourd’hui encore, le talentueux batteur Olivier Beaulieu qui travaille désormais avec Karim Ouellet – pour ne nommer que lui.

Aujourd’hui, la chanteuse d’exception et auteure-compositrice révèle un Stranger Body. Une pièce gorgée de soul et aux accents jazz qui met très bien en valeur la voix chaude de cette artiste-phare de la Vieille Capitale. L’instrumentation est aussi très riche: une basse lancinante et une partition de saxophone aussi sensuelle que complexe à jouer.

La musicienne sera au Festival d’été de Québec le 13 juillet et aux Fêtes Gourmandes de Neuville le 26 août.