Radiohead présente un clip pour la chanson inédite Man Of War

Réalisé par Colin Read, le clip de Man Of War est une intrigante incursion dans la journée d’un homme se faisant pourchasser par de jeunes assaillants. Combinant la mélancolie de Yorke et la guitare acérée de Greenwood, la pièce est une des trois chansons inédites qui paraîtront sur OKONOTOK, la réédition très attendue d’OK Computer. Au début du mois, Radiohead avait également proposé un clip pour la touchante I Promise.

Album phare de l’histoire du rock moderne, le troisième opus de la formation est paru le 21 mai 1997 et célèbre donc son 20e anniversaire cette année. Prévu pour ce vendredi 23 juin sous XL Recordings, OKNOTOK comprend plusieurs versions démo, et sa version coffret comprend l’édition vinyle, un livre d’art à couverture rigide, un livre des notes de Yorke, un carnet de dessins préparatoires de Yorke et Stanley Donwood (qui a confectionné la pochette originale) ainsi qu’une cassette audio des démos et des sessions d’enregistrements de l’album.