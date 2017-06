Daran présente un vidéoclip pour Je repars

L’auteur-compositeur-interprète français d’adoption montréalaise Daran se prépare à faire paraître son dixième album, Endorphine, le 22 septembre prochain. Question de bien préparer le terrain, il nous livre dès aujourd’hui un tout premier vidéoclip pour la chanson Je repars.

Dévoilant une facture plus pop que son plus récent album Le monde perdu, qui avait été acclamé par notre ex-collègue André Péloquin, cette chanson est une «ode à la liberté et à l’anticonformisme» dans laquelle «on retrouve la poésie incisive d’un Daran puissant et direct».