I Dare You : une ode à l’adolescence signée The xx

Extrait de son troisième album I See You, paru en janvier dernier sous Young Turks, I Dare You bénéficie d’une réalisation vintage et lumineuse de Alasdair McLellan (qui avait également travaillé sur On Hold), en collaboration avec Raf Simons, le directeur de création de Calvin Klein.

En plus des membres de The xx, on peut voir à l’écran plusieurs jeunes acteurs actuellement en vogue, notamment Paris Jackson, Millie Bobby Brown (qui interprétait Eleven dans Stranger Things) et Ashton Sanders (Moonlight).