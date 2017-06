Kent Nagano quittera la direction musicale de l’OSM en 2020

Dans un communiqué de presse envoyé aujourd’hui, l’Orchestre symphonique de Montréal annonce que Maestro Nagano a décidé de ne pas prolonger son contrat au-delà de l’échéance établie de 2020.

«Au cours des dernières années, c’est presqu’un miracle que nous avons accompli en faisant de l’OSM un orchestre audacieux et innovant, financièrement stable et qui continue de mettre en lumière toute la pertinence de la musique classique au XXIe siècle», a déclaré Kent Nagano.

«Après une décennie et demie passée en tant que directeur musical, il semble normal d’entamer une transition qui changera la nature de notre relation et nous avons amorcé des discussions créatives concernant la direction vers laquelle cela pourrait nous mener. Le XXIe siècle demeure un temps de prospérité, de grande créativité et d’innovation pour toute notre organisation et pour la ville de Montréal et nous avons encore de nombreux objectifs à atteindre et plusieurs projets à réaliser», a ajouté celui qui restera à la tête de l’OSM pour les trois prochaines saisons.

Au moment où il quittera, le chef d’orchestre aura passé 16 années à Montréal. Lucien Bouchard, président du conseil d’administration de l’OSM, a souligné les «réalisations remarquables» du Maestro, ajoutant que ce dernier allait «laisser une empreinte indélébile sur l’institution».