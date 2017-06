The National dévoile un nouvel extrait de Sleep Well Beast

Un mois et demi après avoir présenté le premier extrait The System Only Dreams in Total Darkness, The National revient en force avec Guilty Party, un extrait moins entraînant et plus mélancolique, davantage en lien avec son vaste catalogue. Réalisé par Casey Reas, le clip est un jeu de contraste et de superpositions entre les couleurs rouge et bleu.

Prévu pour le 8 septembre prochain sous 4AD, Sleep Well Beast, le septième album du quintet, a été enregistré au Long Pond Studio dans l’état de New York.