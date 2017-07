Un voyage en Thaïlande avec Jain

La musique de l’auteure-compositrice-interprète Jeanne Galice (alias Jain) rend heureux. Tout simplement. C’est une rencontre entre les rythmes entêtants du continent africain et des mélodies de voix que la chanteuse superpose en loops.

Aujourd’hui, l’attachante musicienne révèle un nouveau vidéoclip pour la chanson Dynabeat – quatrième extrait radio de son très bon disque Zaneka sorti il y a presque deux ans.

Cette fois encore, elle fait équipe avec le duo de réalisateurs Greg & Lio. Les mêmes qui lui ont permis de mettre Makeba et Come en images de brillante façon, des collaborateurs de Booba et de James Morrison également. Le résultat est saisissant et met bien en valeur la symboles culturels passés et actuels, voire futuristes, de la Thaïlande.