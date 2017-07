Le FME 2017 dévoile sa programmation complète

Alors qu’on avait eu droit à une première liste d’artistes en juin dernier, l’organisation du FME dévoile aujourd’hui sa programmation en entier. En plus de ces 15 noms, voici donc un petit survol de ce qui attendra les festivaliers à Rouyn-Noranda pendant la fête du travail:

31 août

Premier jour du festival, le jeudi nous donnera la chance de voir La Mverte, Thus Owls, King Abid, Slosh et Duchess Says.

1er septembre

On pourra le lendemain assister (entre plusieurs autres) à des performances de Pierre Flynn, Chocolat, Julien Sagot et Jason Bajada, qui profitera du festival pour lancer son plus récent album. Du côté du spectacle hip-hop, le local Mathew James sera accompagné par Lary Kidd, Eman X Vlooper et Alaclair Ensemble sur les planches du Paramount.

2 septembre

Soirée des plus diversifiées, c’est des artistes tels que KROY, Antoine Corriveau, Barry Paquin Roberge, Blood and Glass et Mon Doux Saigneur qui occuperont le samedi des festivaliers encore capable d’en prendre après la veille.

3 septembre

En fermeture de festival, c’est Le Couleur, Mat Vezio, Klô Pelgag, Matt Holubowski, ANEMONE, Jean-Michel Blais, et HOAN qui auront la tâche de conclure ce week-end de l’émergence. On note également que le concert métal du dimanche sera mené par le groupe suédois Marduk, précédé d’Incantation et d’Abysmal Dawn.

Pour tous les détails, consultez la programmation et l’horaire sur le site web de l’événement.