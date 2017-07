Feist en plein dance battle dans le vidéoclip de Century

Grosse journée pour la chanteuse et guitariste néo-écossaise Feist: en plus d’apprendre qu’elle est sur la courte liste du Prix Polaris, cette dernière nous livre aujourd’hui un tout nouveau vidéoclip pour Century, collaboration avec Jarvis Cocker tirée de son plus récent album.

La vidéo, une réalisation de Scott Cudmore, présente Feist elle-même en plein combat de danse contre une sosie, le tout sous un viaduc. Cocker fait une apparition le temps de scander ses lignes, et le tout se termine dans l’espace.