Un quatrième clip en un mois pour Arcade Fire

Après Everything Now, Creature Comfort et Signs of Life, Arcade Fire fait paraître un clip pour la chanson Electric Blue, une pièce indie pop aux teintes dance planantes menée par la voix aiguë et feutrée de Régine Chassagne.

C’est d’ailleurs la chanteuse montréalaise qui est en vedette dans ce clip réalisé par Cousin Club. On peut la voir se promener et danser dans les rues de la Nouvelle-Orléans en plein Mardi gras.

Coréalisé par Thomas Bangalter (de Daft Punk), Steve Mackey (bassiste de Pulp), Geoff Barrow (de Portishead) et Markus Dravs (qui a participé à la création des trois derniers albums d’Arcade Fire), le cinquième album, Everything Now, est prévu pour le 27 juillet prochain sous Columbia.