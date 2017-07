Nine Inch Nails propose une nouvelle pièce planante et introspective

Les amateurs de Nine Inch Nails le savent bien : l’esprit complexe et torturé de Trent Reznor est une mine d’or créative. Le groupe de l’Ohio, emblématique du métal industriel, surfe au rythme de ses inspirations du moment depuis 1988. Et voilà qu’il est sur le point de lancer Add Violence, son deuxième mini-album d’une série de trois (le premier EP, Not the Actual Events a été lancé en décembre dernier). Un deuxième extrait, intitulé This Isn’t the Place, vient tout juste d’être dévoilé.

Sur la pièce, Nine Inch Nails s’éloigne quelque peu de ses racines de métal abrasif, optant ici pour une approche plus retenue. Ce n’est pas la première fois que le groupe adopte des sonorités plus lentes et électroniques, à la Brian Eno ou Radiohead. La pièce se démarque toutefois par la voix de Reznor, qui est ici très retenue et émotive, lui qui a combattu une sévère dépression dans les dernières années.

Sa performance cadre parfaitement avec l’ambiance très planante qui règne sur This Isn’t the Place. Les amateurs reconnaîtront un peu les influences d’albums plus intimistes de Nine Inch Nails comme The Fragile.

Ce deuxième extrait du EP à paraître contraste avec Less Than, une pièce plus énergique et furieuse à la vidéo plus éclatée.

Le mini-album Add Violence sera lancé le 21 juillet.