Sur la route des vacances avec Cassius

Pionniers de la French Touch au même titre que De Crécy ou Gopher, Philippe Zdar et Boom Bass n’ont rien perdu de leur inspiration ni de leur bon goût. Plus de 20 ans depuis leurs débuts en duo, ils sont toujours en phase avec notre époque!

Cassius surfe sur la belle saison et nous propose un vidéoclip pour le remix de la pièce-titre de son plus récent album (Ibifornia) sorti il y a presque un an déjà. Un efficace remélange signé par leur compatriote Myd et des images du motion designer Arnaud Laffond assemblées par le réalisateur Simon Bournel-Bosson.

