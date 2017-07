Un nouveau clip esthético-toxicomane pour Lost de Danny Brown

Nouvel extrait de son quatrième album, le féroce Atrocity Exhibition, la pièce Lost a désormais un vidéoclip. Et comme d’habitude avec Danny Brown, il y règne une ambiance troublante…

L’extravagant rappeur nous propose une vidéo intense, à l’image de son flow nasillard et dévastateur. Les références aux stupéfiants sont omniprésentes dans ce vidéoclip très léché en noir et blanc, réalisé par Matilda Finn. On y présente des individus fabriquant de la drogue de synthèse dans une crack-house. Plusieurs clients traversent d’ailleurs les portes closes pour s’en procurer. Parmi eux, on y aperçoit Brown lui-même, qui arbore dans le clip une nouvelle chevelure moins excentrique.

Le rappeur sera à Montréal ce 5 août dans le cadre d’Osheaga.