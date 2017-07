Un premier album en sept ans pour Wolf Parade

Le successeur d’Expo 86 s’intitulera Cry Cry Cry et paraîtra le 6 octobre prochain sous Sub Pop et Universal Music au Canada. Réalisé par John Goodmanson (qui a déjà travaillé avec Bikini Kill, Death Cab for Cutie et Blonde Redhead) et enregistré au Robert Lang Studios au nord de Seattle, l’album comprend 11 nouvelles chansons et fait suite à un EP de quatre titres paru en mai 2016.

«Le groupe lui-même est en soi un cinquième membre du groupe, quelque chose de plus grand ou du moins différent que la somme de ses parties», a expliqué le chanteur Spencer Krug dans un communiqué de presse. «On ne sait pas qui est responsable de notre son, c’est simplement quelque chose de naturel qui naît de façon consistante à partir de notre regroupement de musiciens.»

«Dès que nous sommes revenus ensemble, j’ai joué de la guitare puis j’ai écrit et chanté d’une façon que je suis incapable de reproduire en dehors de Wolf Parade», a déclaré Dan Boeckner, également auteur-compositeur-interprète de la formation.

Lancé aujourd’hui, le premier extrait Valley Boy a été écrite par Krug juste après la mort de Leonard Cohen, survenu le jour avant la présidentielle américaine. «The radio’s been playing all your songs / Talking about the way you slipped away up the stairs / Did you know that it was all gonna go wrong?» chante-t-il.